Gli attacchi di Kiev in Crimea e lo stallo dell'avanzata russa (Di lunedì 22 agosto 2022) A sei mesi dall’inizio del conflitto russo-ucraino l'Unione Europea discuterà l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate dell'Ucraina nei Paesi vicini. Lo ha detto il capo della politica estera Ue Josep Borrell durante una conferenza stampa a Santander città del nord della Spagna. Secondo l’alto funzionario la proposta verrà discussa la prossima settimana in occasione della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Ue a Praga e «spero che verrà approvata» ha aggiunto Borrell. Questa mattina Save the Children ha diffuso un report nel quale si legge: «tra il 24 febbraio e il 10 agosto almeno 942 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina - una media di cinque bambini al giorno - con 356 bambini che hanno perso la vita e 586 feriti e almeno il 16% dei ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 agosto 2022) A sei mesi dall’inizio del conflitto russo-ucraino l'Unione Europea discuterà l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate'Ucraina nei Paesi vicini. Lo ha detto il capoa politica estera Ue Josep Borrell durante una conferenza stampa a Santander città del norda Spagna. Secondo l’alto funzionario la proposta verrà discussa la prossima settimana in occasionea riunione informale dei ministria Difesa'Ue a Praga e «spero che verrà approvata» ha aggiunto Borrell. Questa mattina Save the Children ha diffuso un report nel quale si legge: «tra il 24 febbraio e il 10 agosto almeno 942 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina - una media di cinque bambini al giorno - con 356 bambini che hanno perso la vita e 586 feriti e almeno il 16% dei ...

pfmajorino : Gli attacchi della destra italiana, una delle peggiori destre d'Europa, ai candidati del #PD, tra cui Marco Sarra… - CarloVerdelli : Appunti per chi governerà. Il medico Andi Nganso è nero. Al pronto soccorso di Lignano, un paziente gli ha urlato d… - elio_vito : Le ambiguità di Berlusconi, di Forza Italia e della destra verso la Russia di Putin e verso il fascismo sono state… - nausica_77 : @GiorgiaMeloni @AvvMassimoG Io che non sono una sostenitrice di FDI o della Meloni trovo comunque ridicoli gli atta… - MarcoaldiMM : È la prima volta (almeno fino adesso) che il PD non usa la Magistratura per eliminare l avversario. Sta facendo una… -