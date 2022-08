Giampaolo: «La Juve è stata un’opportunità per me. La vittoria del 2017…» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo si è raccontato nel corso di una intervista a Tuttosport: le dichiarazioni del tecnico sulla possibilità di allenare la Juventus TRIONFO DEL 2017 – «Non so se quella sia stata la migliore nostra partita. Di sicuro fu una grande gara contro una Juve forte. Ne vincemmo un’altra ma eravamo all’ultima di campionato. Lì eravamo nel pieno della stagione, il valore era diverso». RIMPIANTO Juve – «Non mi sono mai guardato indietro. Però i momenti storici vanno sempre tenuti da conto. È stata un’opportunità. Ero giovane, avevo 40 anni». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico della Sampdoria Marcosi è raccontato nel corso di una intervista a Tuttosport: le dichiarazioni del tecnico sulla possibilità di allenare lantus TRIONFO DEL 2017 – «Non so se quella siala migliore nostra partita. Di sicuro fu una grande gara contro unaforte. Ne vincemmo un’altra ma eravamo all’ultima di campionato. Lì eravamo nel pieno della stagione, il valore era diverso». RIMPIANTO– «Non mi sono mai guardato indietro. Però i momenti storici vanno sempre tenuti da conto. È. Ero giovane, avevo 40 anni». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Giampaolo: «Che vittoria nel 2017! Io alla Juve? Svelo questo» - - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: La probabile #formazione di #Giampaolo per #Samp-#Juve ?? - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: La probabile #formazione di #Giampaolo per #Samp-#Juve ?? - tuttosport : La probabile #formazione di #Giampaolo per #Samp-#Juve ?? - infoitsport : Giampaolo: “La Juve è forte. Partita difficile ma non impossibile” -