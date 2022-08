Roma, Mourinho ha le idee chiare: «Belotti mi piace. Zaniolo è più importante dell’anno scorso» (Di domenica 21 agosto 2022) José Mourinho non era mai stato così chiaro. Almeno da quando è tornato a parlare alla stampa lo scorso 13 agosto. Questa volta, alla vigilia dell’esordio stagionale all’Olimpico contro la Cremonese, lo Special One – intervenuto in conferenza stampa – ha lanciato messaggi chiari ed inequivocabili per quanto riguarda le ultime operazioni da fare per completare il calciomercato giallorosso. Il tecnico portoghese, che ha già accolto a Trigoria rinforzi del calibro di Dybala, Wijnaldum e Matic, ha colto la palla al balzo per far capire ad Andrea Belotti (e alla società) quanto l’arrivo del Gallo nella Capitale sarebbe cosa gradita. Giusto feeling ANSA Andrea Belotti con la maglia del Torino Mourinho ha parlato apertamente dell’interesse dei giallorossi per Belotti e ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Josénon era mai stato così chiaro. Almeno da quando è tornato a parlare alla stampa lo13 agosto. Questa volta, alla vigilia dell’esordio stagionale all’Olimpico contro la Cremonese, lo Special One – intervenuto in conferenza stampa – ha lanciato messaggi chiari ed inequivocabili per quanto riguarda le ultime operazioni da fare per completare il calciomercato giallorosso. Il tecnico portoghese, che ha già accolto a Trigoria rinforzi del calibro di Dybala, Wijnaldum e Matic, ha colto la palla al balzo per far capire ad Andrea(e alla società) quanto l’arrivo del Gallo nella Capitale sarebbe cosa gradita. Giusto feeling ANSA Andreacon la maglia del Torinoha parlato apertamente dell’interesse dei giallorossi pere ...

