Monza, Stroppa: «Ci mancava uno come Petagna, sarà importante per noi»

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha commentato l'acquisto di Andrea Petagna. Le parole ai microfoni di DAZN

ATTACCANTE – «Petagna lo volevamo dall'inizio, può tenere palla e far salire la squadra e ci mancava un giocatore del genere. Abbiamo preso un elemento importante che deve ritrovare la giusta condizione».

