LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la finale al corpo libero, c’è Bartolini! (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Doppio avvitamento e mezzo avanti, doppio avanti carpiato con mezzo giro, tsukahara avvitato, un avvitamento e mezzo collegato a due avvitamenti, un avvitamento e mezzo, due avvitamenti e mezzo collegato ad un salto teso avanti e triplo avvitamento stoppato d’uscita! GRANDE ESERCIZIO DI Bartolini! Aspettiamo il punteggio. 13:50 14.600 per Meszaros (D:6.0 E:8.6). TOCCA A NICOLA Bartolini! 13:48 Attenzione all’ungherese, che aveva ottenuto 14.500 in qualifica e che in finale ha stoppato praticamente tutti gli arrivi, questo dovrebbe essere esercizio da medaglia e può puntare addirittura all’oro. Attendiamo il punteggio. 13:46 Si inizia al corpo libero con Krisztofer Meszaros! 13:44 Touch warm up in corso. 13:41 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Doppio avvitamento e mezzo avanti, doppio avanti carpiato con mezzo giro, tsukahara avvitato, un avvitamento e mezzo collegato a due avvitamenti, un avvitamento e mezzo, due avvitamenti e mezzo collegato ad un salto teso avanti e triplo avvitamento stoppato d’uscita! GRANDE ESERCIZIO DIAspettiamo il punteggio. 13:50 14.600 per Meszaros (D:6.0 E:8.6). TOCCA A NICOLA13:48 Attenzione all’ungherese, che aveva ottenuto 14.500 in qualifica e che inha stoppato praticamente tutti gli arrivi, questo dovrebbe essere esercizio da medaglia e può puntare addirittura all’oro. Attendiamo il punteggio. 13:46 Si inizia alcon Krisztofer Meszaros! 13:44 Touch warm up in corso. 13:41 ...

