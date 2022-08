Attentato a Mosca, morta Darya Dugina, la figlia di Dugin, ideologo di Putin: 'Sua l'idea di invadere l'Ucraina' (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugina , 30 anni, figlia dell'ideologo di Putin Aleksander Dugin , è morta sabato notte in quello che i media russi definiscono un Attentato che aveva come obiettivo il padre. L'auto sulla quale ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022), 30 anni,dell'diAleksander, èsabato notte in quello che i media russi definiscono unche aveva come obiettivo il padre. L'auto sulla quale ...

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - Corriere : La figlia di Dugin, ideologo di Putin morta nell’esplosione della sua auto. Probabile attentato - Agenzia_Ansa : Attentato a Mosca. Muore la figlia dell'ideologo di Putin - fratotolo2 : In un attentato a Mosca, è morta #DariaDugina, la figlia di #Dugin. Daria tracciava i finanziamenti dei sedicenti… - zevunderskin : RT @itsmeback_: Uccisa in un attentato Daria, la figli di Alexander Dugin. L’auto che guidava è saltata in aria. All’ultimo momento il padr… -