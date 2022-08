MotoGP su TV8, GP Austria 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 20 agosto 2022) Quest’oggi, sabato 20 agosto, saranno stabiliti gli schieramenti di partenza del Gran Premio d’Austria del Motomondiale. Al riguardo, va rimarcato un dato molto curioso. La MotoGP è tornata a Spielberg nel 2016 dopo una lunga assenza, correndovi poi ben otto volte, poiché in tempi di pandemia l’autodromo di proprietà della Red Bull ha ospitato due double header. Solamente in due occasioni (25%) chi è partito dalla pole position ha poi vinto la gara! Parliamo di Andrea Iannone (2016) e Jorge Martin (GP Stiria 2021). A proposito di pole position, per Ducati il tassametro corre. Quest’anno siamo a 9 su 13, ma soprattutto si nota come una Desmosedici sia risultata la più rapida sul giro secco in ben 18 degli ultimi 23 GP! Sono numeri impressionanti, che certificano quanto la moto italiana sia superiore rispetto alla concorrenza nella giornata del sabato. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Quest’oggi, sabato 20 agosto, saranno stabiliti gli schieramenti di partenza del Gran Premio d’del Motomondiale. Al riguardo, va rimarcato un dato molto curioso. Laè tornata a Spielberg nel 2016 dopo una lunga assenza, correndovi poi ben otto volte, poiché in tempi di pandemia l’autodromo di proprietà della Red Bull ha ospitato due double header. Solamente in due occasioni (25%) chi è partito dalla pole position ha poi vinto la gara! Parliamo di Andrea Iannone (2016) e Jorge Martin (GP Stiria 2021). A proposito di pole position, per Ducati il tassametro corre. Quest’anno siamo a 9 su 13, ma soprattutto si nota come una Desmosedici sia risultata la più rapida sul giro secco in ben 18 degli ultimi 23 GP! Sono numeri impressionanti, che certificano quanto la moto italiana sia superiore rispetto alla concorrenza nella giornata del sabato. ...

