Eric Bischoff | “CM Punk vs Jon Moxley come Hulk Hogan vs Goldberg in WCW”

(Di sabato 20 agosto 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Dynamite, la All Elite Wrestling ha annunciato che nel prossimo episodio ci sarà il match tra CMe Jonvalevole per il titolo mondiale AEW. L’incontro si pensava che sarebbe accaduto a All Out e invece è stato anticipato. Sulla questione è intervenuto, che ha commentato la scelta di Tony Khan facendo un paragone con una sua scelta del passato. Le parole di“Condivido la scelta, per lo stesso motivo io venni crocifisso quando decisi di farevsin tv. Penso sia giusto che Tony abbia deciso di farlo. Lo capisco. Certo i ppv sono importanti. Ma sai cos’è più importante? I ratings televisivi. Sono quelli che interessano alla Warner. Sono quelli che ti ...

