Arsenal | occhi sul Neymar ucraino

ArenaSportiva1 : ??Il #Nizza ha messo gli occhi su Nicolas #Pepè, che potrebbe lasciare l’#Arsenal durante questa sessione di calciom… - GalaFan0427 : @FutureisLeao @russ_mario1 @dello__98 @manu_99a @VolCasciavit bennacer sa fare letteralmente tutto in un centrocamp… - 22jctraveler : @Gloriajadore Che poi dopo esserci mangiati il fegato per Titi ai suoi tempi quando lo regalammo all'Arsenal, ma co… -

Sport Fanpage

In Premier League il Tottenham riceve l'mentre in Bundesliga il Leverkusen sfida l'Hoffenheim.puntati soprattutto sul campionato di Serie A. Alle 18. 30 si giocano due partite. ...Il centrocampista nigeriano del Midtjylland ha rubato glia Maldini e Pioli: la prima offerta ... L'altro nome caldo è quello di Albert Sambi - Lokonga , attualmente senza spazio all'. Già ... Arteta lascia di stucco l'Arsenal: Chiudete gli occhi e prendetevi per mano. E inizia il rito Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La squadra di calcio con sede a Londra e lo sviluppatore del gioco continueranno a lavorare insieme dalla stagione 2022/23 in poi.