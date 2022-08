Pensioni, consulente digitale Inps: come funziona il servizio (Di venerdì 19 agosto 2022) Oltre duecentomila accessi dal lancio, con una crescita di quasi il 10% delle domande di quattordicesima e di oltre il 20% sui supplementi di pensione. È un bilancio positivo quello che emerge dai numeri Inps in merito alla sperimentazione del consulente digitale delle Pensioni, il servizio innovativo – finanziato dal Pnrr nella linea “Intelligenza Artificiale” – che consente all’Istituto di ampliare la platea dei beneficiari delle prestazioni, agevolando il riconoscimento di diritti inespressi. Cos’è il “consulente digitale delle Pensioni” Il consulente digitale delle Pensioni è un servizio personalizzato attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Oltre duecentomila accessi dal lancio, con una crescita di quasi il 10% delle domande di quattordicesima e di oltre il 20% sui supplementi di pensione. È un bilancio positivo quello che emerge dai numeriin merito alla sperimentazione deldelle, ilinnovativo – finanziato dal Pnrr nella linea “Intelligenza Artificiale” – che consente all’Istituto di ampliare la platea dei beneficiari delle prestazioni, agevolando il riconoscimento di diritti inespressi. Cos’è il “delle” Ildelleè unpersonalizzato attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se ...

Corriere : Pensioni, il «consulente digitale» Inps supera 200 mila accessi: come funziona? Calcola età e assegno - qui_finanza : Pensioni, consulente digitale Inps: come funziona il servizio - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps, boom di accessi al Consulente digitale per le pensioni: ecco come funz… - qui_finanza : Pensioni, successo del consulente digitale Inps: come funziona - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Pensioni, il «consulente digitale» Inps supera 200 mila accessi: come funziona? Calcola età e assegno -