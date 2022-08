Lecce, Baroni: “L’atteggiamento non deve cambiare” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Serve lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter, non deve cambiare“. Marco Baroni presenta così la prossima gara del suo Lecce contro il Sassuolo. “Abbiamo una partita nelle gambe e mi aspetto una crescita da parte di tutti, anche nella gestione della gara. Con l’Inter l’esordio è stato devastante, prendendo gol dopo pochi secondi in una situazione di gioco che, però, l’Inter sa fare bene – spiega in conferenza stampa -. La squadra ha saputo soffrire, ha tirato fuori la testa, giocando una partita all’altezza di un avversario forte. Col Sassuolo sarà un’altra gara, molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Non è una novità, è da anni che hanno una forte identità. Sarà un bel test, ma siamo pronti, nonostante le difficoltà che ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Serve lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter, non“. Marcopresenta così la prossima gara del suocontro il Sassuolo. “Abbiamo una partita nelle gambe e mi aspetto una crescita da parte di tutti, anche nella gestione della gara. Con l’Inter l’esordio è stato devastante, prendendo gol dopo pochi secondi in una situazione di gioco che, però, l’Inter sa fare bene – spiega in conferenza stampa -. La squadra ha saputo soffrire, ha tirato fuori la testa, giocando una partita all’altezza di un avversario forte. Col Sassuolo sarà un’altra gara, molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Non è una novità, è da anni che hanno una forte identità. Sarà un bel test, ma siamo pronti, nonostante le difficoltà che ...

