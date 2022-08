Florida, Corte d’appello nega l’aborto a una sedicenne: «Non è matura per decidere» (Di venerdì 19 agosto 2022) Una Corte d’appello della Florida ha negato ad una minorenne senza genitori l’autorizzazione all’aborto affermando che la ragazza, che ha 16 anni e ha dichiarato di non sentirsi «pronta ad avere un bambino», non è sufficientemente matura per decidere l’interruzione di gravidanza. La minore, la cui identità è protetta e nel ricorso viene identificata solo come Jane Doe 22-B, vive con un familiare. E ha un tutore legale e secondo la legge della Florida dovrebbe ottenere da questo tutore il consenso all’aborto. La richiesta della ragazza: aborto senza consenso La ragazza ha chiesto al tribunale di poter abortire anche senza questo consenso. Ha affermato di essere ancora a scuola e di non avere un lavoro. Poi ha detto che il padre del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Unadellahato ad una minorenne senza genitori l’autorizzazione alaffermando che la ragazza, che ha 16 anni e ha dichiarato di non sentirsi «pronta ad avere un bambino», non è sufficientementeperl’interruzione di gravidanza. La minore, la cui identità è protetta e nel ricorso viene identificata solo come Jane Doe 22-B, vive con un familiare. E ha un tutore legale e secondo la legge delladovrebbe ottenere da questo tutore il consenso al. La richiesta della ragazza: aborto senza consenso La ragazza ha chiesto al tribunale di poter abortire anche senza questo consenso. Ha affermato di essere ancora a scuola e di non avere un lavoro. Poi ha detto che il padre del ...

