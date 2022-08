Ricevevano soldi per assistenza immigrati | mai reinvestiti Sequestro per circa 1 mln di euro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo di disponibilità finanziarie, per un importo complessivo di oltre 1 milione di, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita. Il provvedimento cautelare in argomento, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta di adozione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di complesse attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle tarantine a partire dal 2021 nei confronti di una società cooperativa. All’esito delle investigazioni svolte è emerso che gli indagati, tra il 2017 e il 2018, avrebbero ricevuto dalla società cooperativa tarantina, operante nel settore dell’...

