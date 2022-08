Joe Jonas rivela di usare un'alternativa al Botox come anti-age (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'attore e cantante 33enne ha raccontato al magazine People di stare usando l'iniettivo Xeomin per spianare le rughe della fronte. Confermandoci quanto l'immagine tradizionale dell’uomo stia scomparendo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'attore e cantante 33enne ha raccontato al magazine People di stare usando l'iniettivo Xeomin per spianare le rughe della fronte. Confermandoci quanto l'immagine tradizionale dell’uomo stia scomparendo

tdkauxsia : stavo per unfolloware uno che non mi ricambiava, poi ho realizzato fosse Joe Jonas - Galarza04Jazmin : Le pedí al universo un Joe, pero era un Joe Alwyn no un Jonas?? - aIienea : Mi sono dovuta sedere quando ho letto che Joe Jonas oggi fa 33 anni, ero ferma a 25 - coveredinyou22 : RT @s_swayingalone: buon ferragosto ma soprattutto buon compleanno joe jonas ti amo da quando ho 5 anni io sempre dalla parte giusta spiace… - s_swayingalone : buon ferragosto ma soprattutto buon compleanno joe jonas ti amo da quando ho 5 anni io sempre dalla parte giusta spiace per gli altri -