Ferragnez | il piccolo Leone cambia look | Fedez lo prende in giro

Terzo figlio per iTutta la verità dalle parole di Chiara " Io lo voglio fare " invece ... tanti impegni, notti in bianco e responsabilità da assumersi per la crescita del. Chissà ...Le vacanze di Chiara Ferragni: le mete più costose L'anno successivo è stata la volta di Ibiza in compagnia delle sorelle e colLeone a seguito. Tra barche e selfie a bordo piscina, le tre ...La piccola di casa Ferragnez è un concentrato di divertimento e anche il momento in cui fa merenda diventa virale ..."Less social, more socialismo", tradotto "Meno social, più socialismo". Con questo gioco di parole, simpatico quanto significativo, Serena Mazzini si presenta su Instagram. Se siete tra i follower di ...