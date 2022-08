Cercano una scorciatoia al sentiero ma l’auto va in panne: paura per una famiglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se l’è vista brutta una famiglia romana di 4 persone che voleva raggiungere il comune di Santa Marinella. Avevano optato per una scorciatoia così da arrivare prima ma qualcosa non è andato come previsto. Il navigatore li ha condotti in una strada sterrata e di li a poco la loro automobile li ha abbandonati a causa di un guasto. Momenti di paura quelli vissuti da una famiglia ma fortunatamente il pericolo è poi rientrato e la spiacevole disavventura adesso è solo un lontano ricordo. Leggi anche: Auto in panne e respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi Auto in panne lungo il sentiero: cosa è successo I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio ed hanno coinvolto una famiglia romana di 4 persone con due figli minori, tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se l’è vista brutta unaromana di 4 persone che voleva raggiungere il comune di Santa Marinella. Avevano optato per unacosì da arrivare prima ma qualcosa non è andato come previsto. Il navigatore li ha condotti in una strada sterrata e di li a poco la loro automobile li ha abbandonati a causa di un guasto. Momenti diquelli vissuti da unama fortunatamente il pericolo è poi rientrato e la spiacevole disavventura adesso è solo un lontano ricordo. Leggi anche: Auto ine respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi Auto inlungo il: cosa è successo I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio ed hanno coinvolto unaromana di 4 persone con due figli minori, tutti ...

