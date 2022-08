Strage di Godega, la mamma di Daniele Ortolan: 'Ciao amato figlio, ora nuota tra gli angeli' (Di martedì 16 agosto 2022) 'Ciao mio amato figlio, nuota tra gli angeli in paradiso'. mamma Tiziana Tavian ricorda così il suo Daniele Ortolan . Un messaggio di qualche riga, sentito come solo quello di una madre può essere. Un ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) 'miotra gliin paradiso'.Tiziana Tavian ricorda così il suo. Un messaggio di qualche riga, sentito come solo quello di una madre può essere. Un ...

