Piero Angela, oggi l'ultimo saluto in Campidoglio (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Ultimo saluto oggi a Piero Angela il giornalista e divulgatore scientifico scomparso sabato all'età di 93 anni. Il feretro è arrivato verso le 10.40 in Campidoglio, dove alle 11.30 nella sala della Protomoteca si aprirà la camera ardente. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presente anche la moglie del giornalista, Margherita Pastore, e i figli Alberto e Christine. . L'articolo proviene da Italia Sera.

