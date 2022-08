Col braccialetto elettronico continua a molestare la ex: stalker beccato in spiaggia a Coccia di Morto (Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – Infastidiva ripetutamente l’ex compagna, nonostante avesse il braccialetto antistalking. L’uomo, un 50enne di Tivoli, che continuava a molestare la ex presentandosi sotto casa sua è stato arrestato ieri mattina, 15 agosto 2022, dai poliziotti successivamente alla richiesta del Giudice di aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato beccato dopo una ricerca finita in spiaggia, a Coccia di Morto, a Fiumicino, dove stava festeggiando il Ferragosto quando i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Tivoli lo hanno individuato e bloccato grazie al braccialetto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – Infastidiva ripetutamente l’ex compagna, nonostante avesse ilantistalking. L’uomo, un 50enne di Tivoli, cheva ala ex presentandosi sotto casa sua è stato arrestato ieri mattina, 15 agosto 2022, dai poliziotti successivamente alla richiesta del Giudice di aggravamento della misura cautelare. L’uomo è statodopo una ricerca finita in, adi, a Fiumicino, dove stava festeggiando il Ferragosto quando i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Tivoli lo hanno individuato e bloccato grazie al, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...

LetiziaFirenze : Abusi sessuali su una bimba di 6 anni: pensionato 69enne ai domiciliari col braccialetto elettronico - ToscanaInDir… - Peciope : @FrancescoLollo1 Voi volete solo ridurre le tasse ai ricchi e parare il culo a Berlusconi per non farlo andare in g… - farcelamai : Fino a sei/sette anni fa io e mie amici organizzavamo dei mega falò per San Lorenzo,e parlo di falò con i controcaz… - barba_emme : @Rimmel2021 Hai provato con un braccialetto col GPS ? ?? - Labellasospesa : I contadini olandesi col braccialetto elettronico li avete visti? -