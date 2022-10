Blog History | Matteo Incerti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 16 agosto 2022) In questi giorni piangiamo la scomparsa di una colonna portante di quello che abbiamo conosciuto come MoVimento 5 Stelle. Tra le migliaia di attivisti che si impegnavano in prima persona alcuni più di altri rappresentavano il cuore di quella comunità, il motore delle sue iniziative.era un fiume in piena di parole, ma sempre dette con il cuore e la passione di chi voleva veramente cambiare il mondo in meglio.era un vero gonfiatore di palloncini. La sua battaglia era sicuramente quella della natura, a partire da quella contro gli inceneritori iniziata già nell’occasione dell’incontro nel 2009 che portò alla scrittura della Carta di Firenze. Attraverso queste politiche noi possiamo in 10-15 anni, dando più posti di lavoro senza creare proteste dei cittadini, risparmiando soldi arrivare alla chiusura di inceneritori ...