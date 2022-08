sportli26181512 : Verona, Cioffi: 'Spero arrivino giocatori di esperienza. Il club è in un momento di caos, l'obiettivo è la salvezza… - 100x100Napoli : Cioffi: “Il Verona sta vivendo un momento di caos, in cui bisogna rimanere lucidi e battagliare” - CalcioNews24 : Verona, Cioffi: «Siamo un cantiere aperto» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Verona, Cioffi: 'Momento di caos, siamo un cantiere aperto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Verona, Cioffi: 'Momento di caos, siamo un cantiere aperto' -

Gli azzurri, infatti, hanno vinto 5 - 2 sul campo delconquistando i primi tre punti in campionato. Esordio con sconfitta, invece, persulla panchina dell'Hellas. Grande prestazione di ...Allo stadio 'Bentegodi' ildicontro il Napoli di Spalletti nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie AGran bella partita al 'Bentegodi', trae Napoli. Il tutto in ricordo di Garella, ...Spalletti 6.5: un inizio poco concreto e un paio di errori per la sua squadra, che segna cinque gol e domina il match ...Per la prima volta nella sua storia il Napoli trova la sesta vittoria consecutiva all’esordio in Serie A. Travolto l’Hellas Verona di Cioffi, che cade in casa 5-2. Parte bene la squadra di Spalletti, ...