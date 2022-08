Pasquale Marzullo interessato ai punti vendita Medacarni

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 15 agosto 2022) di Erika Noschese Si accende una speranza per i lavoratori dei supermercatia marchio Etè sul territorio di Salerno. Dopo la chiusura di tre, quello di via San Leonardo (presso Galleria Mediterraneo), via Eugenio Caterina e via Posidonia, spunta un imprenditore – come già annunciato nei giorni scorsi attraverso queste colonne – intenzionato ad aprire il tavolo delle trattative. Si tratta di, titolare di oltre 20 supermercati a marchio Etè eche nei giorni scorsi – a dimostrazione che lavore per il lavoro va anche oltre gli interessi personali – ha annunciato di voler provare ad aprire un tavolo delle trattative con la Cisal provinciale, attraverso il segretario Gigi Vicinanza che sta portando avanti la vertenza. “Non ho alcun interesse ...