ATP Cincinnati 2022, Fabio Fognini cede nel turno decisivo delle qualificazioni a Marcos Giron (Di lunedì 15 agosto 2022) Il secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 Cincinnati 2022 di tennis, sul cemento outdoor statunitense, vede l'azzurro Fabio Fognini (numero 9) cedere in due set allo statunitense Marcos Giron (numero 7), vittorioso per 7-6 (9) 7-5 in un'ora e 54 minuti di gioco. Nel primo set il terzo gioco è favorevole a Fognini, che ai vantaggi strappa la battuta allo statunitense. Giron nell'ottavo game trova il controbreak, poi sciupa quattro set point in risposta tra decimo e dodicesimo gioco. Si va al tie break: Fognini scappa sul 6-4 e poi a sua volta manca quattro set point (due col servizio a disposizione) e così ...

