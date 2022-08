Si fa spazio sul web la proposta di istituire una Giornata in memoria di Piero Angela (Di domenica 14 agosto 2022) ... cultura (tra cui il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi), dell'informazione (il direttore del TG La7, Enrico Mentana, ha auspicato una Giornata di lutto nazionale) al cordoglio di persone ... Leggi su newsbiella (Di domenica 14 agosto 2022) ... cultura (tra cui il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi), dell'informazione (il direttore del TG La7, Enrico Mentana, ha auspicato unadi lutto nazionale) al cordoglio di persone ...

newsbiella : Si fa spazio sul web la proposta di istituire una Giornata in memoria di Piero Angela - simogambo02 : RT @LouGirardiReal: La finta di corpo? No. Ok sono cose belle da vedere, ma per il mio calcio conta di più quello che fa dopo. Finta di rim… - GiampieroRoss15 : @ItaliaViva @matteorenzi Supporto massimo !!! ringiovanimento più spazio ai giovani ( non più come il passato pls )… - oiramdivito : @CarloCalenda @repubblica @Maumol Calenda sul serio ti lamenti dello spazio che ti danno i giornali? Non dico la se… - torinoggi : Si fa spazio sul web la proposta di istituire una Giornata in memoria di Piero Angela -