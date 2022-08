L’uscita di strada e la strage, 4 ragazzi morti in auto nella curva della morte. Tre anni vi fu un incidente identico (Di domenica 14 agosto 2022) Una strage di ragazzi, ancora una volta un sabato notte d’estate. Com’e’ gia’ successo in tanti altri casi sulle strade del Nordest. E questa volta si puo’ parlare veramente della ‘curva della morte’: perche’ nello stesso punto dove ieri notte, a Godega Sant’Urbano (Treviso), e’ finita la vita di 4 giovani amici tra i 18 e 19 anni, era accaduta una tragedia quasi identica 3 anni fa. Nel marzo 2019, su via Cordignano, la stessa curva a sinistra, era volata fuori un’altra vettura con 3 ragazzi a bordo: solo uno di loro si era salvato, restando ferito; morti invece gli altri due, un 19enne e un 18enne, quest’ultimo spirato dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Lo schianto di ieri notte non ha ancora una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Unadi, ancora una volta un sabato notte d’estate. Com’e’ gia’ successo in tanti altri casi sulle strade del Nordest. E questa volta si puo’ parlare veramente’: perche’ nello stesso punto dove ieri notte, a Godega Sant’Urbano (Treviso), e’ finita la vita di 4 giovani amici tra i 18 e 19, era accaduta una tragedia quasi identica 3fa. Nel marzo 2019, su via Cordignano, la stessaa sinistra, era volata fuori un’altra vettura con 3a bordo: solo uno di loro si era salvato, restando ferito;invece gli altri due, un 19enne e un 18enne, quest’ultimo spirato dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Lo schianto di ieri notte non ha ancora una ...

