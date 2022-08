Usa | Hadi Matar | l' assalitore di Rushdie un sostenitore dei pasdaran iraniani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Washington, 13 ago. (Adnkronos) - E' nato 24 anni in California, ma recentemente si è trasferito in New Jersey,l'uomo di 24 anni che ieri ha pugnalato, ferendolo gravemente, lo scrittore Salman. Secondo quanto reso noto dalla polizia, è residente a Fariview ma gli agenti che l'hanno arrestato lo hanno trovato in possesso di una patente falsa del New Jersey. Stando alle prime analisi dei suoi account sui social media,appare un simpatizzante dei gruppi sciiti estremisti e dei Guardiani della rivoluzione islamica, riferiscono fonti investigative a Nbcnews. Anche se non vi sono ancora prove di un legame direttore con i, dai social media emerge la figura di un loro entusiasta. Inoltre nel suo cellulare, gli inquirenti avrebbero trovato delle ...