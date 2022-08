Traffico Roma del 13-08-2022 ore 13:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma L’hai trovati dalla redazione rimosso l’incidente già segnalato sulla A1 Roma Firenze permangono incolonnamenti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze sono 35 minuti per percorrere il tratto nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare Mentre una polizia locale Ci segnala un incidente in via di Acilia in corrispondenza di via Ludovico antomelli inevitabili le ripercussioni per il Traffico di zona incidente in via del Trullo all’altezza di via Buonconvento raccomandiamo qui le dovute attenzioni incidente anche a San Lorenzo all’incrocio tra via degli Equi e via dei Sabelli un quarto incidente a Palmarola all’intersezione tra via Inzago e via Nerviano disagi contenuti difficoltà infine sulla Pontina un incidente provoca code tra Pomezia sud è l’uscita per Ardea in direzione Latina ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione rimosso l’incidente già segnalato sulla A1Firenze permangono incolonnamenti tra Ponzanono e Orte in direzione di Firenze sono 35 minuti per percorrere il tratto nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare Mentre una polizia locale Ci segnala un incidente in via di Acilia in corrispondenza di via Ludovico antomelli inevitabili le ripercussioni per ildi zona incidente in via del Trullo all’altezza di via Buonconvento raccomandiamo qui le dovute attenzioni incidente anche a San Lorenzo all’incrocio tra via degli Equi e via dei Sabelli un quarto incidente a Palmarola all’intersezione tra via Inzago e via Nerviano disagi contenuti difficoltà infine sulla Pontina un incidente provoca code tra Pomezia sud è l’uscita per Ardea in direzione Latina ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Aglio e tra Fire… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ??#Autostrade #traffico - A1 Milano Napoli ??????Coda di 5 km tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Magliano Sabina > Milano #Luceverde #Lazio -