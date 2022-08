Jean-Michel Basquiat: graffitista statunitense (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i più grandi esponenti del graffitismo americano abbiamo Jean-Michel Basquiat. Ha origini portoricane ma è nativo degli Stati Uniti, essendo nato a New York nel 1960. La sua carriera lo vede coinvolto con il massimo esponente della pop art: Andy Warhol. Basquiat muore a soli 27 anni, consumato da una fama inaspettata che evidentemente l’ha sopraffatto. I suoi lavori sono carichi e forti, e riflettono su dinamiche peculiari della società moderna, come il capitalismo ipocrita statunitense. La formazione e la consacrazione di un mito: Jean-Michel Basquiat Jean-Michel BasquiatLa ricerca artistica di Jean-Michel Basquiat comincia in tenerà età, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i più grandi esponenti del graffitismo americano abbiamo. Ha origini portoricane ma è nativo degli Stati Uniti, essendo nato a New York nel 1960. La sua carriera lo vede coinvolto con il massimo esponente della pop art: Andy Warhol.muore a soli 27 anni, consumato da una fama inaspettata che evidentemente l’ha sopraffatto. I suoi lavori sono carichi e forti, e riflettono su dinamiche peculiari della società moderna, come il capitalismo ipocrita. La formazione e la consacrazione di un mito:La ricerca artistica dicomincia in tenerà età, ...

kevinmax : RT @artistbasquiat: Per Capita, 1981 #americanart #neoexpressionism - PopularLosers : RT @artistbasquiat: Per Capita, 1981 #americanart #neoexpressionism - AndreaMarano11 : 12 agosto 1988 muore #JeanMichelBasquiat: breve biografia e opere principali in 10 punti - Pez_out : RT @artistbasquiat: Per Capita, 1981 #americanart #neoexpressionism - Passionate_Ink : RT @artistbasquiat: Per Capita, 1981 #americanart #neoexpressionism -