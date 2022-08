Atletica | Camossi | ' Jacobs sta correndo libero | agli Europei con fiducia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Monaco, 12 ago. - (Adnkronos) - “Sta, si sta divertendo, gli allenamenti sono confortanti. Se siamo qui a Monaco è perché sta bene e può gareggiare”. È coach Paoloa fare il punto della situazione sulle condizioni di Marcell, e a confermare la sua partecipazione nei 100 metri e nella 4x100in Germania: tutto in due ore per la gara-regina, o poco più, semifinale e finale martedì sera rispettivamente alle 20.05 e alle 22.15, alla ricerca di un titolo continentale che all'Italia manca dal Mennea di Praga 1978. Il campione olimpico si presenta all'Olympiastadion con il quinto tempo dell'anno, non più il quarto, considerato anche il fresco 9.99 del turco Emre Barnes. “Marcell è l'oro olimpico ed è qui per vincere, ma non è una gara da prendere ...