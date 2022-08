2.664 dollari di multa per due muffin: l’assurda vicenda in un aeroporto (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo viene fermato in aeroporto e multato migliaia di dollari per aver portato con sé la sua colazione. Un passeggero appena sceso dall’aereo sicuramente si ricorderà il giorno in cui si è beccato una multa salatissima per colpa della sua colazione acquistata al McDonald. Potrebbe aver pagato la colazione più costosa di sempre, e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo viene fermato into migliaia diper aver portato con sé la sua colazione. Un passeggero appena sceso dall’aereo sicuramente si ricorderà il giorno in cui si è beccato unasalatissima per colpa della sua colazione acquistata al McDonald. Potrebbe aver pagato la colazione più costosa di sempre, e L'articolo NewNotizie.it.

Ouranos___ : RT @ilGatt0Pardo: Turista proveniente dall'Indonesia atterra in Australia con colazione di McDonald's nello zaino: multa da 2.664 dollari… - andfranchini : RT @andfranchini: Australia, turista arriva in aereo con 2 McMuffin dall'Indonesia, ma è contrabbando: multa da 2.664 dollari - andfranchini : Australia, turista arriva in aereo con 2 McMuffin dall'Indonesia, ma è contrabbando: multa da 2.664 dollari -