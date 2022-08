(Di giovedì 11 agosto 2022) Yossiè ricercatore presso lo Shalom Hartman Institute di Gerusalemme. Insieme all'Imam Abdullah Antepli della Duke University, co - dirige la Muslim Leadership Initiative (Mli) dell'...

Yossiè ricercatore presso lo Shalom Hartman Institute di Gerusalemme. Insieme all'Imam Abdullah Antepli della Duke University, co - dirige la Muslim Leadership Initiative (Mli) dell'Istituto, ..."Provo un misto di rassegnazione, frustrazione e vergogna", così lo scrittore israelo - americano Yossidescrive al Foglio i suoi sentimenti rispetto al conflitto in corso in Ucraina. ... Klein Halevi: “Da ebreo dico: è una vergogna parlare di ‘bombardamenti buoni’ a Gaza” Yossi Klein Halevi è ricercatore presso lo Shalom Hartman Institute di Gerusalemme. Insieme all'Imam Abdullah Antepli della Duke University, co-dirige la Muslim Leadership Initiative (Mli) dell'Istitu ...