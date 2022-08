Juventus, CdS: “Arriva Kostic, ora per davvero” (Di giovedì 11 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS dopo il ritardo di Kostic, oggi dovrebbe davvero diventare bianconero sotto ogni lume contrattuale. “Filip Kostic. Il suo volo atterrerà all’aeroporto di Caselle in mattinata, poi il serbo procederà con tutti gli ultimi passaggi di rito: visite mediche, firma, annuncio. Arriva oggi, nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Allegri”. Per un inserimento che dovrà procedere con il piede sull’acceleratore: se tutto dovesse andare secondo i piani del tecnico bianconero, infatti, per Kostic. Potrebbe esserci già una maglia da titolare per il debutto con il Sassuolo in programma lunedì sera all’Allianz Stadium. D’altronde, se la trattativa per Kostic è ripartita dopo essere stata messa in un cassetto diverse settimane, è perché in ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS dopo il ritardo di, oggi dovrebbediventare bianconero sotto ogni lume contrattuale. “Filip. Il suo volo atterrerà all’aeroporto di Caselle in mattinata, poi il serbo procederà con tutti gli ultimi passaggi di rito: visite mediche, firma, annuncio.oggi, nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Allegri”. Per un inserimento che dovrà procedere con il piede sull’acceleratore: se tutto dovesse andare secondo i piani del tecnico bianconero, infatti, per. Potrebbe esserci già una maglia da titolare per il debutto con il Sassuolo in programma lunedì sera all’Allianz Stadium. D’altronde, se la trattativa perè ripartita dopo essere stata messa in un cassetto diverse settimane, è perché in ...

infoitsport : Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” - infoitsport : Juventus, CdS: “Arriva Kostic, ora per davvero” - AdeNugraha999 : RT @serie_a24: Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” - AdeNugraha999 : RT @serie_a24: Juventus, CdS: “Arriva Kostic, ora per davvero” - serie_a24 : Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” -