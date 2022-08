Guida al Monza 2022/23 (Di giovedì 11 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: neopromossa Chi in più: Marlon (Shakhtar), Gianluca Caprari (Verona), Filippo Ranocchia (Juventus), Samuele Birindelli (Pisa), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Andrea Carboni (Cagliari), Andrea Ranocchia (d, Inter), Alessio Cragno (Cagliari), Warren Bondo (Nancy), Pablo Mari (Arsenal). Chi in meno: Gaston Ramirez (svincolato), Leonardo Mancuso (Como), Lorenzo Pirola (Salernitana). Una statistica interessante della scorsa stagione: Nella scorsa stagione di B il Monza è stata la squadra con la maggior percentuale di possesso palla (56.1%). La promozione del Monza in Serie A, la prima della sua storia, è stata cannibalizzata a livello mediatico dalla presenza di Silvio Berlusconi come proprietario e Adriano Galliani come mastro di chiavi, ma è certamente più del riscatto di una coppia che ha ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 11 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: neopromossa Chi in più: Marlon (Shakhtar), Gianluca Caprari (Verona), Filippo Ranocchia (Juventus), Samuele Birindelli (Pisa), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Andrea Carboni (Cagliari), Andrea Ranocchia (d, Inter), Alessio Cragno (Cagliari), Warren Bondo (Nancy), Pablo Mari (Arsenal). Chi in meno: Gaston Ramirez (svincolato), Leonardo Mancuso (Como), Lorenzo Pirola (Salernitana). Una statistica interessante della scorsa stagione: Nella scorsa stagione di B ilè stata la squadra con la maggior percentuale di possesso palla (56.1%). La promozione delin Serie A, la prima della sua storia, è stata cannibalizzata a livello mediatico dalla presenza di Silvio Berlusconi come proprietario e Adriano Galliani come mastro di chiavi, ma è certamente più del riscatto di una coppia che ha ...

