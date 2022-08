Calenda-Renzi, accordo siglato. Moderati e centrodestra svelano i simboli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il dado è tratto. Il tempo per confezionare le alleanze pre-elettorali è terminato. E a rubare la scena nell'ultimo giorno utile prima del deposito di contrassegni e programmi al Viminale, che andrà avanti fino al pomeriggio del 14 agosto, sono i centristi: da un lato quelli di Azione e Italia Viva, dall'altro il poker moderato della coalizione di centrodestra (Udc, Nci, Iac e CI) che in vista del 25 settembre decide di giocarsi la carta della lista unitaria. Le nuove formazioni politiche saranno presenti sulle schede elettorali con due contrassegni frutto della mediazione e degli accordi raggiunti. Quello del ‘Terzo Polo' di Carlo Calenda e Matteo Renzi conterrà nella parte alta, con sfondo blu, i simboli di Iv e Azione, mentre nella parte bassa (su sfondo bianco) oltre al nome di Calenda in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il dado è tratto. Il tempo per confezionare le alleanze pre-elettorali è terminato. E a rubare la scena nell'ultimo giorno utile prima del deposito di contrassegni e programmi al Viminale, che andrà avanti fino al pomeriggio del 14 agosto, sono i centristi: da un lato quelli di Azione e Italia Viva, dall'altro il poker moderato della coalizione di(Udc, Nci, Iac e CI) che in vista del 25 settembre decide di giocarsi la carta della lista unitaria. Le nuove formazioni politiche saranno presenti sulle schede elettorali con due contrassegni frutto della mediazione e degli accordi raggiunti. Quello del ‘Terzo Polo' di Carloe Matteoconterrà nella parte alta, con sfondo blu, idi Iv e Azione, mentre nella parte bassa (su sfondo bianco) oltre al nome diin ...

