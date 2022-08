Benitez: “Napoli, serve tempo. Spero possa lottare per il vertice” (Di giovedì 11 agosto 2022) tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rafa Benitez continua a seguire con interesse il calcio italiano e il Napoli in particolare. L’allenatore spagnolo non ha dimenticato l’esperienza azzurra e, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, fa le carte al prossimo e ormai imminente campionato di serie A. Griglia – «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento». Napoli – «Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne una crescita in termini di mentalità e ambizioni». Rivoluzione – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022)di lettura: < 1 minuto– Rafacontinua a seguire con interesse il calcio italiano e ilin particolare. L’allenatore spagnolo non ha dimenticato l’esperienza azzurra e, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, fa le carte al prossimo e ormai imminente campionato di serie A. Griglia – «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta alrientrasse il, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento».– «Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne una crescita in termini di mentalità e ambizioni». Rivoluzione – ...

