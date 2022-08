Napoli, Simeone e Raspadori: un doppio colpo per l’Europa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Napoli si prepara a un doppio colpo importante con Simeone e Raspadori: due attaccanti per l’Europa e cambiare le armi a disposizione di Spalletti Il Napoli si prepara a un doppio colpo importante con Simeone e Raspadori. I due attaccanti per l’Europa cambieranno le armi a disposizione di Spalletti. L’addio di Petagna, andato al Monza, ha aperto le porte al Cholito ormai fuori dai progetti dei veneti. Il suo arrivo consegna un attaccante diverso nel ruolo di vice Osimhen. Insieme all’argentino potrebbe arrivare Raspadori. Gli azzurri stanno trattando a oltranza con i neroverdi e decisiva è la volontà del giocatore. Giuntoli ha rilanciato la sua offerta e attende la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilsi prepara a unimportante con: due attaccanti pere cambiare le armi a disposizione di Spalletti Ilsi prepara a unimportante con. I due attaccanti percambieranno le armi a disposizione di Spalletti. L’addio di Petagna, andato al Monza, ha aperto le porte al Cholito ormai fuori dai progetti dei veneti. Il suo arrivo consegna un attaccante diverso nel ruolo di vice Osimhen. Insieme all’argentino potrebbe arrivare. Gli azzurri stanno trattando a oltranza con i neroverdi e decisiva è la volontà del giocatore. Giuntoli ha rilanciato la sua offerta e attende la ...

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, le cifre e la formula dell'operazione #Simeone - AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - cmdotcom : #Petagna al #Monza , il #Napoli accelera per #Simeone! Aspettando #Raspadori ... [ @giovanniannun ] - HellasLive : #HellasVerona, #Simeone al Napoli per 15.5, Petagna al Monza per 14 - psnapoli : #RassegnaStampa: la #GDS ha aperto le sue prime pagine con il titolo 'Signora Coppia' riferito all'arrivo di… -