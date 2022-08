Ha un malore al volante Muore in autostrada - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 79 anni, residente a Serravalle Pistoiese, è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un malore accusato mentre guidava la propria automobile sull'autostrada A11 in direzione mare. L'... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 79 anni, residente a Serravalle Pistoiese, è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad unaccusato mentre guidava la propria automobile sull'A11 in direzione mare. L'...

MenegazziMarina : RT @11Giuliano: Malore al volante: Tragedia sulla Valtesino, la vittima è il sambenedettese Bernardino Bollettini. Aveva 39 anni. In Rivier… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Malore al volante: Tragedia sulla Valtesino, la vittima è il sambenedettese Bernardino Bollettini. Aveva 39 anni. In Rivier… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Malore al volante: Tragedia sulla Valtesino, la vittima è il sambenedettese Bernardino Bollettini. Aveva 39 anni. In Rivier… - LED7323 : RT @11Giuliano: Malore al volante: Tragedia sulla Valtesino, la vittima è il sambenedettese Bernardino Bollettini. Aveva 39 anni. In Rivier… - Che_Jordan : RT @11Giuliano: Malore al volante: Tragedia sulla Valtesino, la vittima è il sambenedettese Bernardino Bollettini. Aveva 39 anni. In Rivier… -