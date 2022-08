Oro: prezzo spot in calo a 1.784 dollari l'oncia (Di martedì 9 agosto 2022) E' in calo questa mattina il prezzo 'spot' dell'oro. Il metallo con consegna immediata perde lo 0,24% a 1.784,66 dollari l'oncia. . 9 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) E' inquesta mattina il' dell'oro. Il metallo con consegna immediata perde lo 0,24% a 1.784,66l'. . 9 agosto 2022

