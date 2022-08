Better Call Saul 6: la dodicesima puntata è un capolavoro. Tra l'apice di Kim e il tonfo di Jimmy (Di martedì 9 agosto 2022) Piove, anzi diluvia su Albuquerque: dopo la 6x12 di Better Call Saul, il senso del racconto viene totalmente stravolto, rivelando non solo il perché Kim Wexler sia il personaggio chiave, ma anche il perché sia quello da "proteggere". Attenzione: l'articolo contiene spoiler! Niente ghirigori, né giri di parole: la 6x12 di Better Call Saul è una puntata talmente eccezionale da riuscire a dare una totale rilettura all'intera serie. Per dirla in breve, l'inaspettato - che ha sempre caratterizzato lo spin-off di Breaking Bad - qui è portato ad un livello superiore, risultando a più riprese esplosivo, imprevedibile e rivoluzionario. Sessanta minuti scarsi in cui assistiamo alla rovinosa caduta di Jimmy McGill aka Saul Goodman, avvocato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) Piove, anzi diluvia su Albuquerque: dopo la 6x12 di, il senso del racconto viene totalmente stravolto, rivelando non solo il perché Kim Wexler sia il personaggio chiave, ma anche il perché sia quello da "proteggere". Attenzione: l'articolo contiene spoiler! Niente ghirigori, né giri di parole: la 6x12 diè unatalmente eccezionale da riuscire a dare una totale rilettura all'intera serie. Per dirla in breve, l'inaspettato - che ha sempre caratterizzato lo spin-off di Breaking Bad - qui è portato ad un livello superiore, risultando a più riprese esplosivo, imprevedibile e rivoluzionario. Sessanta minuti scarsi in cui assistiamo alla rovinosa caduta diMcGill akaGoodman, avvocato ...

