Nuovi Vettori Evolutivi Danza: call per selezionare 3 coreografi (Di lunedì 8 agosto 2022) Mandala Dance Company ha indetto una call finalizzata alla selezione di coreografi Over 30 che potranno partecipare a NVED: Nuovi Vettori Evolutivi Danza, progetto di residenza creativa con apertura finale che porterà ogni anno alla scelta di un nuovo coreografo attraverso un attento lavoro di scouting e monitoraggio da parte di Paola Sorressa, direttrice artistica, e il supporto di altri esperti del settore. Ogni anno tramite call pubblica (nel 2022 aperta per tutto il mese di agosto) saranno selezionati 3 coreografi over 30 invitati poi presso la sede di Mandala a Ladispoli (RM) nel mese di Settembre/Ottobre a tenere laboratori coreografici di due settimane finalizzati alla produzione di una creazione originale con restituzione ...

