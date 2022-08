Lite tra bagnanti in uno storico lido di Ostia: ferito con un cacciavite, è gravissimo (Di lunedì 8 agosto 2022) Una Lite tra bagnanti, scoppiata intorno alle 16 di oggi in uno storico stabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano, ferito all’addome con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Unatra, scoppiata intorno alle 16 di oggi in unostabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano,all’addome con un oggetto appuntito, forse un. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

