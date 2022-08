Letta: "Calenda ha scambiato twitter con la realtà" (Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario Pd: "Lui e Renzi devono spiegare all'opinione pubblica quello che mi sembra evidente: non riescono a stare in un gioco di squadra. O comandano o portano via il pallone. Per quanto ci riguarda le alleanze sono chiuse" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario Pd: "Lui e Renzi devono spiegare all'opinione pubblica quello che mi sembra evidente: non riescono a stare in un gioco di squadra. O comandano o portano via il pallone. Per quanto ci riguarda le alleanze sono chiuse"

