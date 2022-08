Insulta la moglie davanti ai figli, lei va a denunciarlo. Il marito non le crede e la segue in caserma: arrestato (Di lunedì 8 agosto 2022) Stanca degli insulti del marito , una giovane donna sabato sera ha trovato il coraggio di presentare denuncia , ma le cose non sono andate come si aspettava. L'uomo, 40 anni, è finito in manette, ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Stanca degli insulti del, una giovane donna sabato sera ha trovato il coraggio di presentare denuncia , ma le cose non sono andate come si aspettava. L'uomo, 40 anni, è finito in manette, ...

