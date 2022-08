Fastweb inaugura le ferie solidali | giornate in dono a chi ne ha bisogno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 agosto 2022)e le organizzazioni sindacali nazionali del settore delle Telecomunicazioni, unitamente alle strutture territoriali e alle Rsu, hanno sottoscritto un nuovo accordo che introduce lee permessia favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà. Lo rende noto l’azienda. “L’iniziativa mira a promuovere e diffondere una cultura della solidarietà collettiva in azienda e a creare ulteriori condizioni favorevoli per la nascita di comportamentia sostegno delle proprie persone” spiega una nota, in linea con la nuova visione strategica della società ‘Tu sei Futuro’, che rinnova l’attenzione alle persone e alla comunità per realizzare un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile, grazie al perseguimento dei più alti standard internazionali di responsabilità sociale e ambientale, ...