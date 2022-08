Elezioni 2022, Conte: “M5S non entra in ammucchiate, andiamo da soli” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi nelle ammucchiate non entriamo”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Morning news su Canale5, parlando di un possibile ritorno all’alleanza con il Pd dopo lo strappo di Calenda in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Noi siamo persone serie, i giochetti o i balletti non ci piacciono. andiamo orgogliosamente da soli”, ribadisce. Porte chiuse quindi? “Il Pd si è chiuso le porte da solo, si è messo in imbarazzo da solo – insiste Conte – i 5 stelle non chiudono le porte a quelle forze politiche e alle parti sane del paese che vogliono perseguire una agenda sociale vera e una transizione ecologica vera. Noi oggi non siamo stizziti, abbiamo constatato che con il Pd non c’era un progetto sociale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi nellenon entriamo”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppea Morning news su Canale5, parlando di un possibile ritorno all’alleanza con il Pd dopo lo strappo di Calenda in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Noi siamo persone serie, i giochetti o i balletti non ci piacciono.orgogliosamente da”, ribadisce. Porte chiuse quindi? “Il Pd si è chiuso le porte da solo, si è messo in imbarazzo da solo – insiste– i 5 stelle non chiudono le porte a quelle forze politiche e alle parti sane del paese che vogliono perseguire una agenda sociale vera e una transizione ecologica vera. Noi oggi non siamo stizziti, abbiamo constatato che con il Pd non c’era un progetto sociale ...

