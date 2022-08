Dante Ferretti | «I miei sogni nati in sacrestia»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 agosto 2022) «Dantino Dantino, cosa hai sognato la notte scorsa?… Dimmi dei tuoi, me li racconti?». E il giorno successivo: «Dantino, Dantino, e l’ultimo sogno te lo ricordi?». La voce stridula e cantilenante, un mezzo sorriso sulle labbra,rifà il verso al Maestro Federico Fellini, riandando ai tempi in cui lavorava con lui, da Prova d ‘orchestra fino a La voce della luna, l’ultimo suo film del 1990.e Federico Fellini con cui ha lavorato per 4 film. Leggi anche › “Fellini 23 1/2 – Tutti i film” di Aldo Tassone. Un omaggio al maestro del cinema Oggi, a 79 anni, allo scenografo con otto nomion e tre Oscar, tutti condivisi con la moglie Francesca Lo ...