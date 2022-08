Ampadu piace a mezza Serie A | un club è in vantaggio sugli altri

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 agosto 2022) Sono parecchi idiA che vorrebbero riportare in Italia il gallese: in prima fila c’è l’Empoli di ZanettiA in coda per, gallese che il Chelsea potrebbe liberare senza grossi esborsi economici. Insulla concorrenza, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c’è ora l’Empoli di Zanetti che ebbe il giocatore alle proprie dipendenza la scorsa stagione. A ruota però inseguono Cremonese e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.