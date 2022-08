Un Posto al Sole | anticipazioni 8-12 agosto 2022 | torna l’armonia tra Raffaele e Ornella

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 6 agosto 2022)Uno stop e un raddoppio. Questa settimana Unalnon andrà in onda mercoledì per lasciar spazio all’atletica leggera, in compenso, giovedì Rai3 proporrà due puntate trasmesse a partire dalle 20.20 (e non nell’abituale orario delle 20.45). Per sapere quello che accadrà in quel di Palazzo Palladini, ecco leufficiali della soap. Unalda lunedì 8 a venerdì 12Nonostante i tentativi di Viola, le tensioni fra, complice il momento di fragilità di lei e l’incapacità di lui nel darle le sicurezze di cui ha bisogno, sono destinate a crescere. Franco, Angela e Bianca sono in procinto di ...