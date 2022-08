Gazzetta – Roma: Zagadou, Ndicka. Pinto in cerca per la difesa (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-05 18:17:37 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Pinto a caccia di un difensore che possa completare il reparto, anche perché Mourinho è intenzionato a schierare la difesa a tre La torta è già molto ricca, adesso manca solo la ciliegina. Che, nell’ottica di Mourinho e Tiago Pinto, è rappresentata da un difensore centrale, possibilmente di piede sinistro. Le fasce, con la coppia Celik-Karsdorp a destra e il trio Zalewski, Vina e Spinazzola a sinistra, sono a posto, al centro Smalling è il faro e intorno a lui ruotano Mancini, Ibanez e Kumbulla. Serve un mancino e, dopo essersi concentrato sulle uscite, Pinto cerca un difensore che possa completare il reparto soprattutto perché Mourinho sembra intenzionato a continuare a giocare con i tre dietro. SUGGESTIONI E concretezza — ... Leggi su justcalcio (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-05 18:17:37 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS:a caccia di un difensore che possa completare il reparto, anche perché Mourinho è intenzionato a schierare laa tre La torta è già molto ricca, adesso manca solo la ciliegina. Che, nell’ottica di Mourinho e Tiago, è rappresentata da un difensore centrale, possibilmente di piede sinistro. Le fasce, con la coppia Celik-Karsdorp a destra e il trio Zalewski, Vina e Spinazzola a sinistra, sono a posto, al centro Smalling è il faro e intorno a lui ruotano Mancini, Ibanez e Kumbulla. Serve un mancino e, dopo essersi concentrato sulle uscite,un difensore che possa completare il reparto soprattutto perché Mourinho sembra intenzionato a continuare a giocare con i tre dietro. SUGGESTIONI E concretezza — ...

