Vertice Putin-Erdogan, il presidente russo: “Ue ringrazi Ankara per il gas che arriva dal TurkStream”. Intesa sul pagamento in rubli (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo Vertice tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’omologo russo Vladimir Putin dall’inizio della guerra in Ucraina a fine febbraio. I due leader si sono visti a Sochi e hanno “concordato di rafforzare la cooperazione economica e energetica” tra Russia e Turchia, ha fatto sapere il Cremlino al termine del faccia a faccia. “L’anno scorso il nostro fatturato commerciale è aumentato del 57% e nei primi mesi di quest’anno, fino a maggio compreso, è raddoppiato. Abbiamo grandi progetti”, ha detto il presidente russo. Putin non ha mancato di provocare l’Unione europea sul gas, dicendo che “i partner della regione dovrebbero essere grati ad Ankara” perché il gasdotto TurkStream “a differenza di tutte le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondotra ilturco Recep Tayyipe l’omologoVladimirdall’inizio della guerra in Ucraina a fine febbraio. I due leader si sono visti a Sochi e hanno “concordato di rafforzare la cooperazione economica e energetica” tra Russia e Turchia, ha fatto sapere il Cremlino al termine del faccia a faccia. “L’anno scorso il nostro fatturato commerciale è aumentato del 57% e nei primi mesi di quest’anno, fino a maggio compreso, è raddoppiato. Abbiamo grandi progetti”, ha detto ilnon ha mancato di provocare l’Unione europea sul gas, dicendo che “i partner della regione dovrebbero essere grati ad” perché il gasdotto“a differenza di tutte le altre ...

